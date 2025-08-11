قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
أخبار البلد

احذروا.. موجة حارة تضرب البلاد ساعات على تلك المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي


حذر  الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس بداية من يوم الإثنين 11 أغسطس المقبل ولمدة 10 أيام على الأقل.

سبب ارتفاع درجات الحرارة 

 

وكشف الدكتور محمد فهيم خلال تصريحات له ، عن السبب العلمى لهذه الموجة حيث ان هناك امتداد المنخفض الهندي شديد العمق (ضغط جوي أقل من 995 ملليبار)، يجذب الكتل الهوائية الساخنة والرطبة من جنوب آسيا، ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في مصر ومعظم الدول العربية، ويؤدي كذلك إلى تشكل الرطوبة الحرة والندى على النباتات صباحًا، مما يُهيئ البيئة المثلى لأمراض الرطوبة.

عودة القبة الحرارية

 

وأوضح "فهيم" أن هناك عودة للقبة الحرارية، وذروة موجات  قوي مع بداية شهر مسرى ، فمع دخول شهر مسرى ( وهو الشهر المكمل للصيف الحار ) والمعروف بــ ((حر مسرى يحرق الزرع تتعرض البلاد لموجة جديدة من الحرارة الشديدة ، نتيجة لامتداد المنخفض الهندي الموسمي وتأثيره القوي على شرق المتوسط.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه بالتزامن مع الموجه تظهر  قبة حرارية ظهورا واضحا على شمال ووسط الجمهورية، وبالأخص منطقة دلتا مصر التي تُسجل أعلى معدلات الحرارة (41–42°م)، بينما تستمر تأثيرات منخفض السودان الموسمي على جنوب ووسط الصعيد لتصل الحرارة حول 44 – 45 °م .

وأوضح أنه تتجاوز درجات الحرارة الـ44° م على مناطق متعددة، بينما تسجل العاصمة والدلتا أرقامًا قياسية في الظل، مع ارتفاع في الحرارة الليلية (25–31°م)، ما يرفع معدلات تنفس الظلام والهدم النباتي ويؤثر بشدة على جودة وإنتاجية وتحجيم الثمار والحبوب .

حالة الطقس اليوم

 

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة سوف تضرب الطقس على البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة القادمة من نهاية هذا الأسبوع.


وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، متوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الموجة شديدة الحرارة حوالي 42 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون 36 درجة، بينما شمال الصعيد يكون 43، أما جنوب الصعيد يلامس الـ 50 درجة، تحديدًا سوف يسجل 49 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه وسط الموجة شديدة الحرارة، سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب ووسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد، تتسبب في سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا، ومتفاوتة الشدة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

قد يصاحب ذلك السحب الرعدية نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة القبة الحرارية

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

