الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة سوف تضرب الطقس على البلاد، اعتبارا من غدا الاثنين إلى يوم الجمعة القادمة من نهاية هذا الأسبوع.

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، متوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الموجة شديدة الحرارة حوالي 42 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون 36 درجة، بينما شمال الصعيد يكون 43، أما جنوب الصعيد يلامس الـ 50 درجة، تحديدًا سوف يسجل 49 درجة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه وسط الموجة شديدة الحرارة، سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب ووسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد، تتسبب في سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا، ومتفاوتة الشدة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

قد يصاحب ذلك السحب الرعدية نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 28 درجة

السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب ووسط 44 للعظمى والصغرى 31 درجة

شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 29 درجة

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع متر، ويكون البحر الأحمر ما بين معتدل إلى المضطرب، وارتفاع الموج ما بين متران ونصف متر.