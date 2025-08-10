قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة سوف تضرب الطقس على البلاد، اعتبارا من غدا الاثنين إلى يوم الجمعة القادمة من نهاية هذا الأسبوع.

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، متوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الموجة شديدة الحرارة حوالي 42 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون 36 درجة، بينما شمال الصعيد يكون 43، أما جنوب الصعيد يلامس الـ 50 درجة، تحديدًا سوف يسجل 49 درجة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه وسط الموجة شديدة الحرارة، سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب ووسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد، تتسبب في سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا، ومتفاوتة الشدة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

قد يصاحب ذلك السحب الرعدية نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 26 درجة
جنوب ووسط 44 للعظمى والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة
جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 29 درجة

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط  يكون معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع متر، ويكون البحر الأحمر ما بين معتدل إلى المضطرب، وارتفاع الموج ما بين متران ونصف متر.

