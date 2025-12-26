عدوى بكتيرية وفشل الإنعاش.. اللحظات الأخيرة في حياة طارق الأمير

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري والعربي بعد إعلان وفاة الفنان والمؤلف المصري طارق الأمير أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتدهور حالته الصحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع قليلة وسط متابعة طبية مكثفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دعوات الجمهور له بالرحمة والمغفرة

بدأت الحالة الصحية للفنان طارق الأمير تتدهور خلال الأيام الماضية حيث نقل إلى قسم العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً وفق تصريحات العائلة التي أكدت أن حالته أصبحت حرجة بعد دخول المرض إلى مراحل متقدمة.

وأضافت المصادر أن طارق الأمير تعرض في المستشفى إلى عدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى تأزم في وظائف جهازه المناعي مما استدعى بقائه في غيبوبة قبل وفاته وتأثر ذلك بشكل مباشر على العديد من أعضاء جسده أبرزها القلب الذي توقف تمامًا بعد محاولات إنعاش متعددة من قبل الفريق الطبي