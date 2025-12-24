قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد رحيل الفنان طارق الأمير عن 56 عامًا.. أدوار لا تُنسى في مسيرته الفنية

رحيل الفنان طارق الأمير
رحيل الفنان طارق الأمير
منار عبد العظيم

رحل الفنان طارق الأمير عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. 

ترك الأمير إرثًا فنيًا محدودًا، لكنه تميز في كل دور قدمه، وكان أبرزها شخصية "عبدالمنصف" في فيلم "عسل إسود"، التي أصبحت إحدى علاماته الفنية المميزة.

بداية مشواره الفني

بدأ طارق الأمير مسيرته بأدوار صغيرة في أعمال كبيرة، منها:

فيلم "الطريق إلى إيلات"

مسلسل "وادي فيران"

مسلسل "أم كلثوم"

ثم توسعت أدواره، فقدم شخصية الضابط "هاني" في فيلم "اللي بالي بالك" أمام محمد سعد، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

 وشارك بعد ذلك في فيلم "عوكل" بنفس النجم، حيث لعب شخصية "مسعد"، قبل أن ينال الدور الأشهر في حياته في فيلم "عسل إسود" أمام أحمد حلمي، وتكرر التعاون مرة أخرى في فيلم "صنع في مصر".

أعماله كمؤلف

عرف طارق الأمير أيضًا كمؤلف، حيث كتب عدة أفلام، منها:

"مطب صناعي"

"كتكوت"

"الحب كده"

"اطلعولي بره" (2018)، وهو آخر أعماله قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية.

انتماءه لأسرة فنية

ينتمي الأمير لأسرة فنية، فهو شقيق الفنانة لمياء الأمير، وخاله الفنان الراحل سعيد عبدالغني، وابن خاله الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ما عزز جذوره الفنية منذ البداية.

ظروف الوفاة

عانى طارق الأمير في أيامه الأخيرة، حيث توقفت عضلة قلبه 3 مرات متتالية، ما أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله العناية المركزة. 

وتدهورت حالته الصحية بعد إصابته بعدوى ميكروبية هاجمت الرئة، حتى وافته المنية صباح اليوم، مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا لن يُنسى.

موعد جنازة الفنان طارق الأمير وإعلان الوفاة على يد شقيقه

وكان أعلن يحيى الأمير، شقيق الفنان الراحل طارق الأمير، خبر وفاة شقيقه عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون، طارق الأمير، أخويا الحبيب، توفاه الله."

موعد ومكان الجنازة

وأشار يحيى الأمير إلى أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الظهر في مسجد الرحمن الرحيم، على أن تكون الدفنة في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات.

الفنان طارق الأمير طارق الأمير شقيق الفنان الراحل طارق الأمير خبر وفاة طارق الأمير

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

