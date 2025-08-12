غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ يوم السبت الماضي بدأت ترتفع درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة تؤثر علينا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك ارتفاع عن المعدل الطبيعي بحوالي من خمس إلى ست درجات، نتيجة وجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، موضحة أن ذروة الإرتفاع يكون غدا، وتحديدا يوم الخميس، وتتجاوز القاهرة الكبري ال40 درجة.

وتابعت أن غدا درجات الحرارة على القاهرة الكبري تصل إلى 41 درجة مئوية فترة النهار، و42 العظمي يوم الخميس، ومن 48 إلى 49 درجة حرارة فى الظل فى محافظات الصعيد، وتنكسر يوم السبت القادم.