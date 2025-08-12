القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟

تشهد مصر هذا الأسبوع موجة حر غير مسبوقة، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، متوقعة وصول درجات الحرارة المحسوسة إلى 47 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بظاهرة القبة الحرارية التي تضرب منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من الدول العربية.

اليوم الثلاثاء ذروة الموجه

وبحسب توقعات الأرصاد، تصل ذروة الموجة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 أغسطس وتستمر 72 ساعة، وسط طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، وحار رطب بالسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

ارتفاع تدريجي ورطوبة خانقة

أوضح مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية أن الموجة الحالية مصحوبة برطوبة مرتفعة وطاقة حرارية عالية، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرًا إلى أنها انعكاس للتغيرات المناخية "الصامتة" التي تؤثر على مصر تدريجيًا.

ووفقا للأرصاد، سجلت القاهرة الكبرى خلال ذروة الموجة درجات حرارة محسوسة بين 42 و43 مئوية، فيما تشهد محافظات الصعيد 46 درجة مئوية في الظل، وقد تصل في بعض المناطق إلى 47 مئوية، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من السبت المقبل لتعود للمعدلات الطبيعية بحلول مطلع الأسبوع القادم.

إجراءات وقائية عاجلة

دعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة، واستخدام أغطية للرأس، وحمل زجاجات مياه بانتظام، مع الإكثار من شرب السوائل قبل مغادرة المنزل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

الغذاء السليم في الأجواء الحارة

ينصح خبراء التغذية بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ، الشمام، الخيار، الطماطم والكرفس، إلى جانب الإكثار من شرب المياه حتى دون الشعور بالعطش، مع إمكانية إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتجديد النكهة. كما يُفضل تناول وجبات خفيفة ومتعددة بدلًا من الوجبات الثقيلة، وتجنب الأطعمة المالحة والدهنية التي تزيد من فقدان السوائل والشعور بالحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: الصغرى 28 – العظمى 40

العاصمة الإدارية: 27 – 40

6 أكتوبر: 27 – 41

بنها: 27 – 40

دمنهور: 26 – 39

كفر الشيخ: 25 – 37

المنصورة: 27 – 39

دمياط: 26 – 34

بورسعيد: 27 – 35

الإسماعيلية: 25 – 41

السويس: 27 – 41

شرم الشيخ: 32 – 44

الإسكندرية: 26 – 36

مطروح: 25 – 32

(وتتراوح باقي المحافظات بين 19 و44 درجة مئوية).

تأتي هذه الموجة ضمن سلسلة من الظواهر الجوية الحادة التي تشهدها المنطقة، وسط دعوات رسمية للتعامل معها بوعي واتباع سلوكيات صحية تقلل من مخاطرها.