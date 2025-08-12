قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
أصل الحكاية

ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. مَن يحتاج إليها؟
عبد الفتاح تركي

توفر الملابس العادية للبشرة قدرا من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لكن في بعض الحالات لا يكفي ارتداء ملابس عادية، وإنما ارتداء ملابس مخصصة للحماية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، والتي تتمثل في الحروق الشمسية وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة للبشرة.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

الدكتورة ماريون مورس-كاربي، أوضحت أن كل قطعة ملابس توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أن مستوى الحماية يختلف بشكل كبير من قماش لآخر؛ فالأقمشة المنسوجة بإحكام وذات الألوان الداكنة توفّر حماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية مقارنةً بالأقمشة الفاتحة والفضفاضة. 

واقرأ أيضا:

نصائح لحماية العين من أضرار أشعة الشمس  

عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية 

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن ما يسمى بعامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) يشير إلى مدى كفاءة المنسوجات في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أنه كلما ارتفعت القيمة، كانت الحماية أفضل.

مثلا، يحتوي قميص قطني أبيض عادي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية 10 فقط، وهو معدل ليس كبيرا، في حين أن الملابس الواقية من الأشعة فوق البنفسجية تتمتع بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية عال يبلغ 40 أو حتى 50.

أشعة الشمس

بشرة حساسة

وأشارت الدكتورة مورس-كاربي، بحسب دي بي إيه إلى أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى ملابس خاصة للحماية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ألا وهم: الأشخاص، الذين تكون بشرتهم حساسة بشكل خاص للأشعة فوق البنفسجية كالأطفال وأي شخص تكون بشرته شاحبة جدًّا أو لون شعره أحمر.

تعد هذه الملابس ضرورية أيضًا للأشخاص، الذين يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة طوال اليوم في الجبال العالية أو يمارسون أنشطة مائية مثل الإبحار، وكذلك في بعض المهن مثل بناء الطرق.

طرق الحماية الشاملة من الشمس

تعتمد طرق الحماية الشاملة من الشمس على نوع واقي الشمس الذي تستخدمه ومدى كفاءته، ويُعتقد أن هناك عدة مستويات للحماية، أول وأسهل شيء هو تجنب منتصف النهار، إذا كان بإمكانك ممارسة نشاط معين، كالبستنة أو المشي لمسافات طويلة أو أي شيء آخر تفعله في الصباح أو المساء، فهذا سيكون الأفضل، المستوى التالي هو الملابس، احمِ قدر الإمكان مع الحفاظ على راحتك، ثم ضع واقي الشمس على أي جزء مكشوف، عادةً، يكون ذلك على الوجه والرقبة واليدين فقط، وما إلى ذلك.

الأشعة فوق البنفسجية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

