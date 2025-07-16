موسم الجلطات.. جمال شعبان يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس| فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد اليوم شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والتي قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أنه دائمًا يحذر من التعرض لأشعة الشمس، ومن العرق، ومن الجلطات التي قد تنتج بعد التعرض للشمس.

ولفت إلى أن هذه الفترة تعتبر هي فترة موسم الجلطات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة، وأن الأحوال الجوية خلال هذه الفترة تشهد تغيرات كبيرة بسبب التغييرات الجوية.

وأشار إلى أن موجات الحر تعد سببا في ارتفاع الجلطات، ولذلك نطالب الحكومة بعمل فترات عمل صباحية جدًا، وقد تكون بداية العمل من السادسة صباحًا، وفترة المساء قد تكون بعد غياب أشعة الشمس.