بعد توقعه حريق سنترال رمسيس .. جمال شعبان يُوجّه رسالة للفنان تامر حسني|فيديو

وجّه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة شكر وتقدير للفنان والمطرب تامر حسني، موضحا أن الفنان تامر حسنى قام بعمل فيلم ريستارت، وجاء في الفيلم انقطاع النت والمكالمات، وتوقف البنوك، وحدوث مشكلات في مركز الاتصالات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه : "قلبك مع جمال شعبان" أن الفن يعتبر مراية صادقة للتعامل مع المشكلات، وأنه يشكر تامر على فيلمه الجديد، لأنه توقع شيئًا وحدث.

وقد علّق الفنان تامر حسني، على حريق سنترال رمسيس، وما نتج عنه من انقطاع الإنترنت والاتصالات.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على انستجرام: "فيلم ريستارت بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا و أولادنا و أهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلاً، لأن بجد حرفياً بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت وربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة”.

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.