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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلنستعد يا أصدقائي..جمال شعبان يعلق على خبر وفاة نجم ليفربول

ديوجو
ديوجو
يارا أمين

علق الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، على خبر وفاة لاعب ليفربول ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول، معبرًا عن حزنه.

وكتب جمال شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "شاب في ريعان شبابه، رياضي قوي البنيان، نجم لامع، في ليفربول ثري قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، محبوب من زملائه وجماهيره، يبدو طيب القلب، كان زفافه منذ أيام قليلة، تزوج حب عمره، لكن للقدر رأيا آخر
في لحظة مباغتة صاعقة للجميع في حادث مروع 
يغادر الحياة  فجأة، ليس بالقلب ولا بالسيف، تعددت الأسباب والمو ت واحد، إنها الحياة الدنيا قصة قصيرة ورحلة عابرة لا  تستحق منا كل هذا التطاحن علي حصاد الهشيم وقبض الريح، لمثل هذا اليوم الذي ربما يكون قريبا جدا، فلنستعد يا أصدقائي".

واستيقظ عالم كرة القدم، اليوم الخميس، على خبر مأساوي بوفاة لاعب ليفربول ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه في حادث سير في إسبانيا.

ووقع الحادث بإقليم زامورا بحياة نجم ليفربول وشقيقه بعد اشتعال النيران في السيارة التي كانا يستقلانها.

فرحة جوتا تتحول إلى مأساة

على المستوى الشخصي، تزوج لاعب كرة القدم جوتا من صديقته منذ فترة طويلة، روت كاردوسو، في 22 يونيو 2025، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

 كان آخر منشور له على حسابه الشخصي X عبارة عن رسالة تحتوي على أربع صور من حفل زفافه مع شريكته مع تعليق: “ نعم، إلى الأبد ”، وكان لديه وشريكته ثلاثة أطفال معًا.

خارج الملعب، كان جوتا معروفًا بطبيعته المتحفظة وشغفه بألعاب الفيديو، حتى أنه شارك في بطولات الرياضات الإلكترونية.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

أحدث خبر وفاته صدمةً في عالم الرياضة، وأعربت الأندية وزملاؤه والمشجعون عن حزنهم ، وأشادوا بلاعب كرة قدم تميّز ليس فقط بأدائه على أرض الملعب، بل أيضًا بتواضعه واحترافيته.

جمال شعبان ليفربول ديوجو جوتا فيسبوك روت كاردوسو صحيفة “ماركا”

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