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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر
الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر
أسماء عبد الحفيظ

استيقظ جمهور المهرجانات الشعبية صباح اليوم، الثلاثاء 2 يوليو 2025، على خبر صادم لم يتوقعه أحد، وهو وفاة المطرب الشاب أحمد عامر، إثر أزمة صحية مفاجئة أنهت حياته في لحظات، تارك خلفة حزن عميق بين محبيه ومتابعيه و أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

تفاصيل وفاة المطرب أحمد عامر

وفقًا لما تداولته مصادر مقربة، فقد شعر الفنان الراحل مساء أمس بوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة، ورغم جهود الأطباء المستمرة لمحاولة إنقاذه، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، وفارق الحياة بعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى، وسط ذهول الجميع.

جمال شعبان الموت المفاجئ ليس بلا مقدمات

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر 

من جانبه أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الموت المفاجئ بات ظاهرة مقلقة، ويجب ألا نعتبره بدون سابق إنذار، لأن الجسم غالبًا ما يرسل إشارات تحذيرية يتجاهلها الكثيرون.

وأوضح شعبان أن أبرز أسباب الموت المفاجئ عند الشباب تشمل:

  • اضطرابات كهرباء القلب، وخاصة في حالة وجود تاريخ وراثي.
  • الجلطات القلبية الحادة نتيجة انسداد أحد الشرايين.
  • مشاكل عضلة القلب غير المشخصة، مثل تضخم القلب أو ضعف الضخ.
  • الإجهاد البدني والنفسي الشديد دون فحوصات دورية.
  • تعاطي بعض العقاقير أو المكملات دون إشراف طبي.

علامات قد تسبق الموت المفاجئ لدى الشباب 

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر 

وحذر استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا من تجاهل بعض الأعراض التي قد تسبق الموت المفاجئ بأيام أو حتى ساعات، مثل:

  • آلام مفاجئة أو غير مبررة في الصدر.
  • ضيق في التنفس بدون سبب واضح.
  • خفقان أو تسارع في ضربات القلب.
  • الدوخة أو فقدان الوعي المؤقت.
  • الشعور بالإرهاق الشديد المستمر.

 وأكد شعبان على أهمية الفحص الدوري البسيط للقلب، مثل رسم القلب أو الموجات الصوتية، قد ينقذ حياة الكثيرين، داعيًا الشباب إلى عدم الاستهانة بأي أعراض غير معتادة، حتى وإن كانوا في كامل لياقتهم البدنية.

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر 

وأختتم حديثة داعيا للمطرب أحمد عامر بالرحمة والمغفرة معبرا عن حزنة الشديد عقب سماع خبر الوفاة الحزين.

أحمد عامر وفاة أحمد عامر تفاصيل وفاة أحمد عامر جمال شعبان الموت المفاجئ ليس بلا مقدمات علامات قد تسبق الموت المفاجئ الموت المفاجئ

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الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر
الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر
الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

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