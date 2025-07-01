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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السكري النوع الثاني، الذي يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، لكنه أيضًا من أكثرها قابلية للإدارة بدون أدوية في مراحله الأولى أو عند السيطرة عليه مبكرًا.

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الباطنة والغدة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أهم الأساليب الطبيعية لإدارة المرض بدون أدوية الآتي :

 كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

1. التغذية الذكية 

النظام الغذائي هو السلاح الأقوى. الهدف ليس الحرمان، بل التوازن، إليك بعض النصائح الغذائية المهمة:

  • اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، البقوليات، والشوفان، وابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة كالسكر الأبيض والخبز الأبيض.
  • قلل من المؤشر الجلايسيمي للأطعمة: أي اختر الأطعمة التي ترفع سكر الدم ببطء مثل الخضروات، البروكلي، العدس، التفاح.
  • تناول الألياف بكثرة: فهي تُبطئ امتصاص السكر وتحافظ على الشبع.
  • لا تُهمل الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات النيئة.
  • قسم وجباتك إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم لتجنب تقلبات السكر.
 كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

2. الحركة 

التمارين الرياضية تلعب دورًا كبيرًا في تحسين حساسية الجسم للأنسولين:

  • المشي السريع يوميًا لمدة 30 دقيقة قد يُحدث فرقًا كبيرًا.
  • تمارين المقاومة مثل رفع الأوزان أو تمارين الجسم، تحسن الكتلة العضلية وتُقلل السكر.
  • النشاط اليومي البسيط مثل صعود الدرج، أو التنقل سيرًا، مهم بقدر الرياضة.

3. فقدان الوزن 

  • إنقاص الوزن، حتى لو بمقدار 5-10% من وزنك الكلي، يُحدث تحسنًا كبيرًا في مستويات السكر والدهون وضغط الدم. 
  • اتباع نظام غذائي متوازن مع الرياضة يُحقق ذلك تدريجيًا وبأمان.

4. النوم وإدارة التوتر

  • قلة النوم والتوتر المستمر يُفرزان هرمونات تزيد من مقاومة الإنسولين.
  • نم جيدًا 7–8 ساعات ليلاً وابتعد عن السهر.
  • مارس التأمل أو اليوغا أو التنفس العميق.
  • قلل من مصادر التوتر اليومية كالمشاحنات أو الضغوط النفسية.
 كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

5. المراقبة الدورية

  • حتى بدون أدوية، يجب:
  • قياس سكر الدم بانتظام صيام وبعد الأكل.
  • متابعة الوزن والضغط والكوليسترول.
  • إجراء فحوصات دورية كل 3 إلى 6 شهور.

6. مشروبات طبيعية مفيدة

  • القرفة، الحلبة، الزنجبيل، والشاي الأخضر قد تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.
  • شرب الماء بكميات كافية يُحافظ على التوازن ويُقلل الشعور بالجوع الكاذب.

7. دور الدعم النفسي والعائلي

التشجيع من الأسرة، والانضمام لمجموعات دعم لمرضى السكري، قد يرفع الحافز ويُحسن النتائج.

متى تحتاج إلى الأدوية؟

إذا لم تنجح هذه الطرق في خفض السكر لمستوياته الطبيعية أقل من 126 صائمًا وأقل من 180 بعد الأكل بساعتين، أو إذا ظهرت مضاعفات، فيجب استشارة الطبيب لبدء علاج دوائي مناسب.

السكري الأمراض المزمنة النظام الغذائي زيت الزيتون السكري النوع الثاني

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وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

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