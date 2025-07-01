أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

في عالم الفلك، هناك أبراج لا تستطيع مقاومة سحر البح، فالماء بالنسبة لها ليس مجرد عنصر، بل شغف، وراحة، وحنين.

برج السرطان

السرطان يرتبط بالبحر كما يرتبط القلب بالنبض. يشعر أمام الموج بالطمأنينة والحنين، ويحب الجلوس على الشاطئ ليتأمل الغروب بصمت.

برج الحوت

الحوت عاشق للخيال. و يجد خياله ملاذه من البحر، حين يجلس أمام البحر، تنطلق أفكاره إلى عوالم بعيدة، وكأن الموج يحاوره ويواسيه.

برج الأسد

يعشق البحر لأنه يعبّر عن روحه الحرة المتوهجة. يحب شمس الصيف، ويجد في البحر المكان المثالي للمرح، والتألق، والتقاط أجمل الصور.

برج القوس

القوس يرى البحر كمغامرة لا تنتهي. يحب السباحة، وركوب القوارب، وكل ما يضيف للحياة نكهة جديدة. لا يتردد أبدًا في الغوص نحو المجهول.

برج الجوزاء

الهواء المنعش، صوت الأمواج، ورفقة الأصدقاء.

البحر بالنسبة للجوزاء مكان اجتماعي بامتياز. يهرب إليه ليجدد نشاطه، ويملأ قلبه بالفرح.

"وهكذا، يبقى البحر وطنًا خفيًا لقلوبٍ تبحث عن السلام، والحرية، والخيال.