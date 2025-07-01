سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

إذا كنتِ من عشاق الشاورما وتبحثين عن النكهة الأصيلة التي تأسر القلوب قبل البطون، فالسر الحقيقي يكمن في البهارات، بهارات الشاورما ليست مجرد مزيج من التوابل، بل هي خلطة سحرية تمنح اللحم أو الدجاج طعمًا لا يُقاوم.

طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل

إليكِ طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتحصلي على مذاق احترافي ينافس أشهر المطاعم، قدمتها الشيف سارة الحافظ.

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل

المقادير الجافة

2 ملعقة كبيرة بهارات كبسة أو بهارات لحم

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة كبيرة بابريكا فلفل أحمر حلو

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة هيل حبهان مطحون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة شطة اختياري حسب الرغبة

طريقة تحضير الشاورما

. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل

في وعاء جاف ونظيف، اخلطي جميع التوابل جيدًا باستخدام ملعقة خشبية أو خفاقة يد.

ضعي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي به في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الشمس.

يُفضل استخدامه خلال شهرين للحفاظ على النكهة القوية والطازجة.

طريقة استخدام بهارات الشاورما

. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل

لكل نصف كيلو لحم أو دجاج:

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما

ملعقتان كبيرتان زبادي

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة خل

3 ملاعق كبيرة زيت

فص ثوم مهروس اختياري

رشة ملح حسب الذوق

الطريقة لإستخدام بهارات الشاورما

اخلطي البهارات مع باقي المكونات جيدًا.

أضيفي اللحم أو الدجاج المقطع إلى الخليط وغطيه واتركيه في التتبيلة على الأقل 3 ساعات، ويفضل ليلة كاملة.

اطهيه في طاسة غير لاصقة أو على الشواية حسب الرغبة.

نصائح ذهبية لبهارات شاورما مثالية

حمّصي بعض البهارات مثل الكمون والكزبرة على نار هادئة قبل طحنها لتعزيز الرائحة.

استخدمي توابل طازجة واطحنيها في المنزل كلما أمكن.

لا تكثري من القرفة أو القرنفل، لأن نكهتهما قوية وقد تطغى على باقي المكونات.

جربي البهارات في كمية صغيرة من الشاورما أولًا وعدّليها حسب ذوقك.

لمسة المحترفين

للحصول على مذاق المطاعم تمامًا، قدّمي الشاورما بعد تسويتها في خبز شامي طازج مع ثومية أو صلصة الطحينة ومخللاتك المفضلة، وقدّمي معها البطاطس المقلية أو الأرز الأصفر.