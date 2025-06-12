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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مصري مش سوري.. طريقة عمل فتة الشاورما

فتة شاورما مصري
فتة شاورما مصري
اسماء محمد

تعد فتة الشاورما المصري من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص. وخطوات تحضيرها سهلة وفى نفس الوقت تكسر روتين السفرة التقليدية.

نقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما المصري من خلال خطوات الشيف ساندرا مكارى.


مقادير فتة الشاورما المصري

مكونات الشاورما
 ½ كيلو شاورما لحم

 1 كوب زبادي

 1 كوب ماء بصل

 1 ملعقة صغيرة بصل باودر

1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

 ½ ملعقة صغيرة 7 بهارات

 2 ملعقة كبيرة خل

 2 ملعقة كبيرة طحينة

2 حبة طماطم مكعبات

 2 كوب بقدونس مفروم

 ½ كوب نعناع طازج مفروم

2 كوب بصل شرائح

 ملح

 فلفل أسود

للفتة
 2 كوب أرز مصرى
 5 – 6 عيش شامي متحمص مكعبات
للطشة
 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
 كزبرة
3 ملعقة كبيرة صلصة
 2 كوب عصير طماطم
 خل
 ملح
 فلفل أسود

الشاورما المصري

طريقة عمل فتة شاورما لحمة مصري


ضعي كل مكونات الشاورما بالتدريج فى الكبة ثم اخفقيها جيدا .

ضعي التوابل على الشاورما وشوحيها فى طاسة على النار وتقلب جيداً وتترك حتى تمام الطهي.
 

للصلصة:

ضعي القليل من الزيت والثوم والملح والفلفل الأسود في حلة صغيرة على النار حتى يتغير لون الثوم.

أضيفي عليها  عصير الطماطم أو الصلصة وقلبى جيدا ثم الخل .

في طبق التقديم ضعي طبقة  من الأرز في طبق التقديم ثم العيش المحمص المكعبات ثم الشاورما ثم ضعي على الوجه قليلا من الصلصة وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة.. وبالهنا والشفا.

فتة الشاورما فتة الشاورما المصري طريقة عمل فتة الشاورما عمل فتة الشاورما المصري الشيف ساندرا

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