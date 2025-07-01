البطاطس المحمرة لا تكتمل لذّتها إلا بمزيج البهارات المميز الذي يمنحها طعمًا لا يُقاوم. إليكِ وصفة بهارات البطاطس المحمرة التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل بسهولة، مع أفضل طريقة لاستخدامها لتحصلي على بطاطس مقرمشة وطيبة كأنها من مطعم شهير، للشيف مصطفى العمدة.

مكونات بهارات البطاطس المحمرة

ملعقة صغيرة بابريكا فلفل أحمر حلو

نصف ملعقة صغيرة شطة ناعمة اختياري حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

رشة سكر لتحسين التوازن والنكهة

ربع ملعقة صغيرة كركم للون الجميل

طريقة تحضير بهارات البطاطس

في طبق صغير أو برطمان زجاجي محكم الغلق، ضعي جميع المكونات.

قلبي الخليط جيدًا باستخدام ملعقة جافة أو رجّي البرطمان جيدًا حتى تتجانس المكونات.

احتفظي بالبهارات في مكان جاف وبارد، ويمكن استخدامها حتى 3 شهور دون أن تفقد طعمها.

أفضل طريقة لاستخدام البهارات لتحضير بطاطس محمرة لذيذة

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

المكونات

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

زيت للقلي أو رشة زيت بسيطة للخبز في الفرن

ملعقة كبيرة من بهارات البطاطس المحضرة

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

الطريقة لتحضير البطاطس

قشري البطاطس وقطّعيها إلى أصابع متساوية الحجم.

انقعيها في ماء بارد لمدة نصف ساعة لإزالة النشا والحصول على قرمشة.

صفيها وجففيها جيدًا باستخدام مناديل المطبخ.

التحمير

اقلي البطاطس في زيت غزير وساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، أو

ضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وأدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 25-30 دقيقة مع التقليب من حين لآخر.

التتبيل

بعد التحمير، صفي البطاطس من الزيت جيدًا.

وهي ساخنة، رشي عليها ملعقة كبيرة من خليط البهارات وقلّبيها جيدًا حتى تتغلف كل قطعة بالنكهة.

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

نصائح ذهبية

أضيفي رشة خل على ماء السلق لو كنتِ تسلقين البطاطس نصف سلقة قبل القلي، لتعطي نتيجة مثل المطاعم.

يمكنكِ إضافة رشة صغيرة من الجبنة البودرة بارميزان أو شيدر مع البهارات للحصول على نكهة أغنى.

هذه البهارات مناسبة أيضًا للبطاطس الودجز أو البطاطس الحلزونية.

اقتراح للتقديم

قدّمي البطاطس المحمرة المتبلة مع الكاتشب أو صوص الثوم أو صوص الجبنة، إلى جانب ساندويتش أو برجر، وستحصلين على وجبة مثالية ترضي الجميع.