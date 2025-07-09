ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بين الشباب.. جمال شعبان يوضح الأسباب

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك خبر غير سعيد، وهو ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بين الشباب، وتحديدًا دون الأربعين، موضحًا أن هذا الأمر خطر وعلى جميع المواطنين الحذر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن معظم الأسباب سلوكية، وأنه ينصح الشباب بالعودة للنمط الصحي الطبيعي، فيجب النوم لساعات مناسبة، والتوقف عن السهر، والابتعاد عن التلوث، و التدخين والابتعاد عن التوترات، والتوقف عن تناول الوجبات السريعة.



ولفت إلى أن الأسباب التي تؤدي لـ الإصابة بالسرطان، تشبه كثيرا الأسباب التي تؤدي لمشكلات القلب وأزمات القلب، وأن الجميع يتوقف عن التدخين، والجلوس لساعات طويلة أمام الموبايل.