جمال شعبان يوجه رسالة للشباب لتجنب سكتات القلب

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للشباب؛ بسبب السكتات القلبية، وقال إن أي أسرة حدث بها حالات وفاة بسبب السكتة القلبية؛ على أفراد الأسرة عمل تحاليل طبية كل فترة، لعدم التعرض لنفس الأمر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن حالات السكتات القلبية منتشرة، ولذلك على الجميع الحذر، والابتعاد عن الزعل الذي ينتح عنه كسرة قلب.

ولفت إلى أن السكتة القلبية تأتي دون ترتيبات، وقد تبدأ بصداع أو مشكلة في البطن، لافتا إلى أن الجميع اليوم استيقظ على وفاة المطرب الشاب أحمد عامر، إثر أزمة صحية مفاجئة أنهت حياته في لحظات، تارك خلفة حزنا عميقا بين محبيه ومتابعيه وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

وأوضح أن أعراض السكتات القلبية تكون أمرا وراثيا، كما تأتي نتيجة ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكر، والتدخين بجميع أنواعه والسمنة، والزعل وكسرة القلب.

ما هي الجلطة؟



الجلطة هي تجمع لخلايا الدم يتسبب في انسداد الشريان بشكل كلي، مما يوقف تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. وعندما تحرم الخلايا من الأوكسجين والغذاء، تبدأ بالموت.

والكارثة أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضها إذا ماتت:

خلايا القلب، وخلايا المخ.

أنواع السكتات

السكتة القلبية

تحدث عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي الذي يغذي القلب. يتوقف القلب فجأة، وإذا لم يُسعَف المريض فورًا، تنتهي الحياة في دقائق.

السكتة الدماغية

تحدث عند انسداد شريان رئيسي في الدماغ، خاصة إذا كان يغذي مراكز التنفس أو الوعي. توقف المخ عن العمل قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة أيضًا.

وهل آلام البطن قد تكون علامة خطر؟ نعم

الجلطة في الشريان التاجي الخلفي قد تُشبه الحموضة أو حرقة المعدة.

كذلك جلطة شرايين الأمعاء أو تسلّخ الشريان الأورطي قد تُسبب ألمًا شديدًا في البطن.