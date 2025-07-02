بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

فى لحظة خاطفة رحل عن عالمنا المطرب أحمد عامر، الذى ترك خلفه الكثير من التساؤلات وراء خبر الموت المفاجئ.

من جانبه علق الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب سابقا من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أسباب قد تؤدي إلى الجلطات القاتلة، والسكتات القلبية والدماغية التي لا تفرّق بين شاب في ريعان شبابه أو شخص متقدم في العمر.

ما هي الجلطة؟

الجلطة هي تجمع لخلايا الدم يتسبب في انسداد الشريان بشكل كلي، مما يوقف تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. وعندما تحرم الخلايا من الأوكسجين والغذاء، تبدأ بالموت.

والكارثة أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضها إذا ماتت:

خلايا القلب، وخلايا المخ.

أنواع السكتات

السكتة القلبية

تحدث عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي الذي يغذي القلب. يتوقف القلب فجأة، وإذا لم يُسعَف المريض فورًا، تنتهي الحياة في دقائق.

السكتة الدماغية

تحدث عند انسداد شريان رئيسي في الدماغ، خاصة إذا كان يغذي مراكز التنفس أو الوعي. توقف المخ عن العمل قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة أيضًا.

وهل آلام البطن قد تكون علامة خطر؟ نعم

الجلطة في الشريان التاجي الخلفي قد تُشبه الحموضة أو حرقة المعدة.

كذلك جلطة شرايين الأمعاء أو تسلّخ الشريان الأورطي قد تُسبب ألمًا شديدًا في البطن.

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟

المدخنون

من يتناولون المسكنات بكثرة

مشروبات الطاقة والمنشطات

المخدرات

التاريخ الوراثي لارتفاع الكوليسترول أو اضطرابات التجلط

مرضى الضغط المرتفع والسكري

المفاجأة الكبرى: فيروس كورونا نفسه

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟

فيروس كورونا وليس اللقاح أصبح معروفًا كأحد الأسباب المباشرة لحدوث الجلطات في القلب والمخ والرئة والكلى والكبد.

الأعراض التحذيرية

لجلطة المخ

صداع مفاجئ شديد

تنميل أو شلل في أحد جانبي الجسم

اضطراب في الوعي أو الكلام

لجلطة القلب

ألم أو ضيق في منتصف الصدر

ثقل أو ألم في الذراع الأيسر

تعرّق مفاجئ

ضيق تنفس أو شعور بعدم الراحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟

هل المشاعر السلبية قد تسبب جلطة؟

نعم الزعل الشديد والصدمات النفسية قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ متلازمة القلب المنكسر، وقد تسبب خللاً في عضلة القلب أو حتى جلطة مميتة.

عامل الوقت هو الأهم

الدقائق والساعات الأولى هي اللحظة الذهبية لإنقاذ الحياة، فكل دقيقة تُهدر تعني موت المزيد من خلايا القلب أو المخ، والتدخل السريع بالأدوية أو القسطرة قد يُنقذ المريض من الوفاة أو الإعاقة.

رسالة أخيرة

لا تستهينوا بأي عرض، وراجعوا الطبيب فورًا عند الإحساس بألم غير طبيعي، الوقاية خير من العلاج، والوعي قد ينقذ حياة إنسان.

وأختتم قائلا: رحم الله أحمد عامر وكل من رحلوا فجأة.