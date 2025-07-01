إذا كنتِ تودين تقديم عصائر لذيذة بالمنزل إليكِ طريقة عمل عصير الأوريو في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:

عصير الأوريو (كوكتيل أوريو بالحليب)

المكونات:

6 قطع بسكويت أوريو

كوب ونصف حليب بارد

2 ملعقة كبيرة آيس كريم فانيليا (اختياري لكن يعطي طعم غني)

1 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)

مكعبات ثلج

كريمة خفق (للتزيين - اختياري)

قطع أوريو مجروشة (للتزيين)

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب + مكعبات الثلج + الآيس كريم + السكر + قطع الأوريو.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

اسكبي العصير في أكواب التقديم.

زيّني الوجه بكريمة الخفق وفتات أوريو (اختياري).

قدّميه فورًا باردًا واستمتعي!

نصائح:

يمكن استبدال السكر بالعسل أو الاستغناء عنه حسب درجة حلاوة الأوريو.

لو بتحبي الطعم أغنى، زودي آيس كريم أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة أثناء الخلط.