إذا كنتِ تودين تقديم عصائر لذيذة بالمنزل إليكِ طريقة عمل عصير الأوريو في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:
عصير الأوريو (كوكتيل أوريو بالحليب)
المكونات:
6 قطع بسكويت أوريو
كوب ونصف حليب بارد
2 ملعقة كبيرة آيس كريم فانيليا (اختياري لكن يعطي طعم غني)
1 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)
مكعبات ثلج
كريمة خفق (للتزيين - اختياري)
قطع أوريو مجروشة (للتزيين)
طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب + مكعبات الثلج + الآيس كريم + السكر + قطع الأوريو.
اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.
اسكبي العصير في أكواب التقديم.
زيّني الوجه بكريمة الخفق وفتات أوريو (اختياري).
قدّميه فورًا باردًا واستمتعي!
نصائح:
يمكن استبدال السكر بالعسل أو الاستغناء عنه حسب درجة حلاوة الأوريو.
لو بتحبي الطعم أغنى، زودي آيس كريم أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة أثناء الخلط.