بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى التين البرشومي

إذا كنتِ تودين توفير احتياجات المنزل نقدم لكِ طريقة عمل مربى التين البرشومي في البيت بخطوات سهلة وطعم لذيذ:
المكونات:
1 كيلو تين برشومي طازج
½ كيلو سكر (يمكنكِ تقليل الكمية حسب الرغبة)
عصير نصف ليمونة
½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)
ربع كوب ماء (فقط في البداية)
الطريقة:
تحضير التين:
اغسلي التين جيدًا، وقطعيه إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم (يمكن ترك القشر أو تقشيره حسب الرغبة).
نقع التين بالسكر:
ضعي التين المقطع في إناء واسع، وأضيفي السكر.
غطي الإناء واتركيه في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات (أو طوال الليل) حتى يخرج التين عصارته.
الطهي:
ضعي التين والسكر في قدر على نار متوسطة، وأضيفي ربع كوب ماء.
عند الغليان، خففي النار واتركي الخليط يُطهى بهدوء مع التقليب من حين لآخر.
إزالة الريم:
أثناء الغليان، ستظهر رغوة (الريم)، أزيليها بملعقة.
إضافة الليمون والفانيليا:
بعد حوالي 30 دقيقة من الطهي، أضيفي عصير الليمون والفانيليا.
استمري في الطهي حتى يتكثف القوام (حوالي 45–60 دقيقة إجمالاً).
الاختبار:
لاختبار نضج المربى: ضعي نقطة منها على طبق بارد. إذا لم تسيل وظلت متماسكة، فهي جاهزة.
التعبئة:
ارفعي المربى من على النار وهي ساخنة، واملئي بها برطمانات معقمة وهي لا تزال دافئة.
اغلقيها بإحكام، واقلبيها رأسًا على عقب لدقائق لضمان التفريغ من الهواء.
نصائح:
يمكن إضافة عيدان قرفة أو نجمة يانسون أثناء الطهي لإضفاء نكهة مميزة.
تحفظ البرطمانات في مكان بارد وجاف، وبعد الفتح تحفظ في الثلاجة.