بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى التين البرشومي

إذا كنتِ تودين توفير احتياجات المنزل نقدم لكِ طريقة عمل مربى التين البرشومي في البيت بخطوات سهلة وطعم لذيذ:

المكونات:

1 كيلو تين برشومي طازج

½ كيلو سكر (يمكنكِ تقليل الكمية حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

ربع كوب ماء (فقط في البداية)

الطريقة:

تحضير التين:

اغسلي التين جيدًا، وقطعيه إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم (يمكن ترك القشر أو تقشيره حسب الرغبة).

نقع التين بالسكر:

ضعي التين المقطع في إناء واسع، وأضيفي السكر.

غطي الإناء واتركيه في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات (أو طوال الليل) حتى يخرج التين عصارته.

الطهي:

ضعي التين والسكر في قدر على نار متوسطة، وأضيفي ربع كوب ماء.

عند الغليان، خففي النار واتركي الخليط يُطهى بهدوء مع التقليب من حين لآخر.

إزالة الريم:

أثناء الغليان، ستظهر رغوة (الريم)، أزيليها بملعقة.

إضافة الليمون والفانيليا:

بعد حوالي 30 دقيقة من الطهي، أضيفي عصير الليمون والفانيليا.

استمري في الطهي حتى يتكثف القوام (حوالي 45–60 دقيقة إجمالاً).

الاختبار:

لاختبار نضج المربى: ضعي نقطة منها على طبق بارد. إذا لم تسيل وظلت متماسكة، فهي جاهزة.

التعبئة:

ارفعي المربى من على النار وهي ساخنة، واملئي بها برطمانات معقمة وهي لا تزال دافئة.

اغلقيها بإحكام، واقلبيها رأسًا على عقب لدقائق لضمان التفريغ من الهواء.

نصائح:

يمكن إضافة عيدان قرفة أو نجمة يانسون أثناء الطهي لإضفاء نكهة مميزة.

تحفظ البرطمانات في مكان بارد وجاف، وبعد الفتح تحفظ في الثلاجة.