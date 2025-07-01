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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
ريهام قدري

إذا كنتِ تودين توفير احتياجات المنزل نقدم لكِ طريقة عمل مربى التين البرشومي في البيت بخطوات سهلة وطعم لذيذ:

 المكونات:

1 كيلو تين برشومي طازج
½ كيلو سكر (يمكنكِ تقليل الكمية حسب الرغبة)
عصير نصف ليمونة
½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)
ربع كوب ماء (فقط في البداية)

 الطريقة:

تحضير التين:

اغسلي التين جيدًا، وقطعيه إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم (يمكن ترك القشر أو تقشيره حسب الرغبة).

نقع التين بالسكر:

ضعي التين المقطع في إناء واسع، وأضيفي السكر.
غطي الإناء واتركيه في الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات (أو طوال الليل) حتى يخرج التين عصارته.

الطهي:

ضعي التين والسكر في قدر على نار متوسطة، وأضيفي ربع كوب ماء.
عند الغليان، خففي النار واتركي الخليط يُطهى بهدوء مع التقليب من حين لآخر.

إزالة الريم:

أثناء الغليان، ستظهر رغوة (الريم)، أزيليها بملعقة.

إضافة الليمون والفانيليا:

بعد حوالي 30 دقيقة من الطهي، أضيفي عصير الليمون والفانيليا.
استمري في الطهي حتى يتكثف القوام (حوالي 45–60 دقيقة إجمالاً).

الاختبار:

لاختبار نضج المربى: ضعي نقطة منها على طبق بارد. إذا لم تسيل وظلت متماسكة، فهي جاهزة.

التعبئة:

ارفعي المربى من على النار وهي ساخنة، واملئي بها برطمانات معقمة وهي لا تزال دافئة.
اغلقيها بإحكام، واقلبيها رأسًا على عقب لدقائق لضمان التفريغ من الهواء.

نصائح:

يمكن إضافة عيدان قرفة أو نجمة يانسون أثناء الطهي لإضفاء نكهة مميزة.
تحفظ البرطمانات في مكان بارد وجاف، وبعد الفتح تحفظ في الثلاجة.

التين البرشومي تين برشومي تين مربي التين

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