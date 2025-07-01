ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الطماطم

عند تناول عصير الطماطم، يحدث لجسمك العديد من الفوائد الصحية المهمة، لأنه غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ولكن له بعض الأضرار في حالات معينة. إليك ما يحدث لجسمك:



فوائد عصير الطماطم للجسم:

1. تحسين صحة القلب:

يحتوي على الليكوبين (Lycopene) وهو مضاد أكسدة قوي يقلل من الكوليسترول الضار ويحسّن ضغط الدم.

غني بالبوتاسيوم، ما يساعد في تنظيم نبضات القلب.

2. تقوية المناعة:

يحتوي على فيتامين C وA وE، وهي فيتامينات تعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

3. يحسن صحة الجلد:

الليكوبين يحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.

يساعد على نضارة البشرة وتقليل حب الشباب.

4. يساعد على الهضم:

غني بالألياف والماء، فيحسّن حركة الأمعاء ويقلل من الإمساك.

5. يدعم صحة العين:

يحتوي على فيتامين A والبيتا كاروتين، ما يفيد النظر ويقلل خطر التنكس البقعي.

6. مفيد للدايت:

منخفض السعرات الحرارية، ويمنح الشعور بالشبع.

7. يحارب الالتهابات:

يحتوي على مضادات التهابات طبيعية، قد تقلل من أعراض التهابات المفاصل أو الجسم عامةً.

أضرار ومحاذير عند الإفراط في شربه:

1. زيادة الحموضة:

الطماطم حمضية، وقد تزيد من ارتجاع المعدة أو حرقة المعدة عند البعض.

2. ارتفاع الصوديوم (لو مضاف له ملح):

عصير الطماطم المُعلّب غالباً يحتوي على نسبة عالية من الملح، ما قد يرفع ضغط الدم.

3. مشاكل في الكُلى (في حال الإفراط):

بسبب غناه بالبوتاسيوم، قد يضر مرضى الكُلى عند تناوله بكثرة.

4. احتمال التحسس:

البعض لديهم حساسية من الطماطم وتظهر عليهم أعراض مثل الحكة أو الطفح.

للاستفادة القصوى، تناول عصير الطماطم الطازج دون ملح أو مواد حافظة، ويفضل ألا تتجاوز كوبًا واحدًا يوميًا.

المصدر the health site