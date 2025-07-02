بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. جمال شعبان يكشف أعراض السكتة القلبية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، كان مفاجأة للكثير وتحديدًا من هم على درجة قريبة منه، ولكن المعلومات النهائية بخصوص سبب الوفاة هي “ وفاة نتيجة سكتة قلبية”.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن السكتة القلبية تأتي دون ترتيبات، وأن الجميع يصاب بصدمة لآن السكتة القلبية تأتي بدون مقدمات، فالشخص قد يكون بحالة جدية ومرة واحدة يتوفى.

ولفت إلى أن الدنيا فترة قصيرة، ولذلك على الجميع عمل كشف طبي على القلب بشكل مستمر، وأن هناك أعراض توضح أن هذا الشخص لديه مشكلات في القلب، أولها استعداد وراثي وهو وفاة أحد أفراد الأسرة بنفس المرض، والثاني هو القاتل الصامت وهو ارتفاع ضغط الدم، و الإصابة بالسكر، والتدخين بجميع أنواعه والسمنة.

وأشار إلى أن الزعل وكسرة القلب قد ينتج عنها مشكلات كبيرة في القلب، وهذا الأمر يؤدي للوفاة، ولذلك على الجميع البعد عن ضغوط الحياة.

ما هي الجلطة؟

الجلطة هي تجمع لخلايا الدم يتسبب في انسداد الشريان بشكل كلي، مما يوقف تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. وعندما تحرم الخلايا من الأوكسجين والغذاء، تبدأ بالموت.

والكارثة أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضها إذا ماتت:

خلايا القلب، وخلايا المخ.

أنواع السكتات

السكتة القلبية

تحدث عند انسداد الشريان التاجي الرئيسي الذي يغذي القلب. يتوقف القلب فجأة، وإذا لم يُسعَف المريض فورًا، تنتهي الحياة في دقائق.

السكتة الدماغية

تحدث عند انسداد شريان رئيسي في الدماغ، خاصة إذا كان يغذي مراكز التنفس أو الوعي. توقف المخ عن العمل قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة أيضًا.

وهل آلام البطن قد تكون علامة خطر؟ نعم

الجلطة في الشريان التاجي الخلفي قد تُشبه الحموضة أو حرقة المعدة.

كذلك جلطة شرايين الأمعاء أو تسلّخ الشريان الأورطي قد تُسبب ألمًا شديدًا في البطن.