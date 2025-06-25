احذروا.. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين بسبب الجو الحار

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية تشهد البلاد ارتفاعًا محوظًا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج في الشارع، والتعرض لاشعة الشمس المباشرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الحر والصيف والعرق، هو موسم الجلطات، ولذلك ننصح المواطنين بـ " أوع تطلع في الشمس المباشرة بدون غطاء على الرأس".

ولفت إلى أنه يحذر من الخروج في وقت الذروة، ولكن إذا كانت طبيعة الشخص العمل في الشارع فيجي وضع غطاء على الرأس، وتكون الملابس فاتحة، وقطنية.

وأشار إلى أن تناول المياه بشكل مستمر، أمر مطلوب، أن شعور المواطنين بالعطش يعتبر درجة من درجات الجفاف، ولذلك على الأطفال وكبار السن تناول المياه كل فترة قبل الشعور بالعطش.

وفي وقت سابق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، من عادة قلة النوم لأنها تدمر صحة القلب.

وكتب جمال شعبان في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قلة النوم تدمر صحة القلب، في دراسة حديثة وجد باحثون في السويد أن تقليل عدد ساعات النوم إلى حوالي 4.25 ساعة في الليلة لثلاث ليالٍ فقط أدى إلى ارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية، المرتبطة بحالات مثل قصور القلب، ومرض الشريان التاجي، والرجفان الأذيني."

تفاصيل الدراسة

تابع:"اختبرت الدراسة تأثير قلة النوم قصيرة المدى على الجسم من خلال مقارنة أشخاص بعد بضع ليالٍ من النوم الطبيعي وبعد بضع ليالٍ من قلة النوم.. بعد قلة النوم، أظهرت نتائج فحوصات دمهم زيادة واضحة في 90 بروتينًا مختلفًا مرتبطًا بالالتهاب."

وكتب: "حدثت هذه التغييرات حتى لدى الشباب الأصحاء، مما يدل على أن قلة النوم يمكن أن تضر بالقلب بسرعة، لا تؤثر قلة النوم على القلب فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر زيادة الوزن، ومرض السكر من النوع الثاني، وضعف وظائف المناعة، وتدهور الصحة العقلية."

أضاف: "يمكن أن ترفع قلة النوم هرمونات التوتر، وتعطل مستويات السكر في الدم، وتؤثر على الشهية مع مرور الوقت، كما أن الحرمان المزمن من النوم ، يمكن أن يُصعّب على الجسم التعافي من المرض أو الإصابة، كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على توازن الهرمونات، مما يؤثر على كل شيء من النمو إلى الاستجابة للتوتر."