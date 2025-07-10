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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

د. جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة

جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
آية التيجي

علّق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على  ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الأشخاص دون سن الأربعين، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يعود لسلوكيات حياتية خاطئة.

أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان

وخلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أوضح أن معظم هذه الإصابات ليست وراثية أو مفاجئة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن أنماط حياة غير صحية.

وأشار د. جمال إلى أبرز الأسباب قائلاً: 

ـ السهر المفرط وعدم الحصول على نوم كافٍ.

ـ التعرض للتلوث بأنواعه: البيئي والغذائي والبصري والسمعي.

ـ الضغوط النفسية والتوتر المستمر.

أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان

ـ الإفراط في تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والمواد الحافظة.

ـ التدخين بكل أشكاله.

ـ الجلوس الطويل أمام الشاشات والموبايلات، مع غياب النشاط البدني.

أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان

وأكد أن هذه العوامل لا تساهم فقط في رفع نسب الإصابة بالسرطان، بل تلعب دورًا كبيرًا في زيادة أمراض القلب والأزمات القلبية أيضًا.

واختتم جمال بالعودة إلى النمط الصحي الطبيعي هو طوق النجاة، والنوم مبكرًا، تنفّس هواءً نظيفًا، كلْ طعامًا صحيًا، وقلّل من التوتر، فالصحة تبدأ من نمط الحياة.

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