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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جمال شعبان يكشف المؤشرات الأولية لـ الإصابة بـ الجلطات والسكتات القلبية

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن المؤشرات الأولية لـ الإصابة بـ الجلطات والسكتات القلبية، وقال إن من ضمن المؤشرات مشكلات بالبطن، ووجع في الصدر، وخنقة وثقل في الجانب الأيسر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الوجع في أسفل الفم وحتى البطن، ومشكلات في الظهر، كل هذه الأشياء السالف ذكرها تكون مؤشرات لأزمة قلبية.

ونصح المواطنون التي تشعر بمثل هذه الأعراض الحصول على أسبرين الأطفال، في الحال حتي يثبت العكس بعد الوصول لطبيب القلب، لآن هذا المؤشرات تكون بداية لمشكلات في القلب.

ولفت إلى أن المشكلات القلبية قد يتم علاجها في أول 90 دقيقة، ولكن بعد ذلك قد تتضاعف المشكلات، ولذلك ننصح بالذهاب لـ الطبيب في الحالة عند الشعور بمشكلات من هذا النوع.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الجلطات السكتات القلبية

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