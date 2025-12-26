رأيه في جمهور الأهلي.. كولر يتحدث عن لحظة الرحيل وأصعب ما واجهه بالقلعة الحمراء

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن كواليس رحيله المفاجئ عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن قرار إقالته جاء دون أي توقعات، رغم النجاحات التي حققها مع الفريق.

وقال كولر، في إن ما حدث معه داخل الأهلي كان سيبدو مختلفًا تمامًا لو تكرر في أوروبا، موضحًا أن أي مدرب يحقق نجاحات مماثلة ثم يتعرض لخسارة مؤلمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان سيحظى بالاستمرار في منصبه.

وأشار المدرب السويسري إلى أن طبيعة العمل داخل الأهلي تختلف كثيرًا، حيث يمكن أن تتغير الأوضاع بالكامل بعد مباراة واحدة فقط، لافتًا إلى أن رئيس النادي يمتلك صلاحيات واسعة قد تصل إلى إلغاء التدريبات بقرار شخصي.

وتحدث كولر عن لحظة الوداع، موضحًا أن رئيس النادي استدعى الجهاز الفني بالكامل بعد أيام قليلة من القرار، وحرص على توديعهم بشكل شخصي، مقدمًا لكل فرد منهم كأسًا زجاجية كتذكار لتجربتهم مع النادي.