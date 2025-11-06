كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن المدرب الأكثر تتويجا ببطولة السوبر المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "وفقا لترانسفير ماركت قائمة المدربين الأكثر تتويجا بالسوبر المصري كولر ومانويل جوزيه في الصدارة ".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا



تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.