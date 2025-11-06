مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد مباراة الأحد منافسة مصرية خاصة بين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن آرسنال صاحب متصدر الجدول، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ18 نقطة.

ويتسلح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول ومواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتعد شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

في المقابل، يتطلع ليفربول إلى مواصلة صحوته الأخيرة بالفوز على مانشستر سيتي وخطف وصافة البريميرليج.

وكان ليفربول استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد 4 تعثرات متتالية.