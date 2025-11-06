قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أول تعليق من حماس على أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية في النقب
رياضة

مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش ومحمد صلاح
عمر مرموش ومحمد صلاح

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد مباراة الأحد منافسة مصرية خاصة بين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن آرسنال صاحب متصدر الجدول، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ18 نقطة.

ويتسلح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول ومواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتعد شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

في المقابل، يتطلع ليفربول إلى مواصلة صحوته الأخيرة بالفوز على مانشستر سيتي وخطف وصافة البريميرليج.

وكان ليفربول استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد 4 تعثرات متتالية.

