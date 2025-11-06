كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.





موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا



تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.





القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.



الأهلي في الصدارة

حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 15 لقبا فى بطولة كأس السوبر المصري



فيما نال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 4 ألقاب فى بطولة كأس السوبر المصري على مدار تاريخه



بينما حصلت فريق المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود علي لقب وحيد في بطولة كأس السوبر المصري.





الأهلي يخسر لقبين علي أرض أبناء زايد

يمنح إقامة بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات حالة من التفاؤل لجماهير النادي الأهلي بعدما سبق وحقق الفريق 6 ألقاب خلال 8 مشاركات في النسخ التي أقيمت على أرض أبناء زايد.



بدأ الأهلي تحقيق لقب السوبر في الإمارات للمرة الأولى عام 2015 حينما فاز على الزمالك بنتيجة 3-2 سجل للأهلي وقتها عبدالله السعيد هدفين من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.



وفي نسخة 2016 خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك بركلات الترجيح وعاد في العام التالي وحقق اللقب على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.



وشهدت نسخة 2019 خسارة جديدة للأهلي من الزمالك بركلات الترجيح قبل العودة من جديد للانتصار في نسخة 2021 بنتيجة هدفين دون رد.



وحصد الأهلي لقب بطولة السوبر نسخة 2022 حينما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 وفي العام التالي أمام مودرن سبورت حقق الأحمر اللقب بنتيجة 4-2.



وفي آخر نسخة لعام 2024 حقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام الزمالك في واقعة تحدث للمرة الأولى بالإمارات.





قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري

تصدر النادي الأهلي قائمة أغلي 10 نجوم في بطولة كأس السوبر المصري وسيطر 7 نجوم على القائمة فيما شهدت القائمة سوي لاعب واحد في الزمالم وثنائي بيراميدز والتي جاءت على النحو التالي:



1- تريزيجيه “ الأهلي ” - 5.00 ملايين يورو



2- زيزو “ الأهلي ” - 3.50 مليون يورو



3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” - 3.00 ملايين يورو



4-أليو ديانج “الأهلي” - 3.00 ملايين يورو



5-إيفرتون “بيراميدز” - 2.80 مليون يورو



6-مروان عطية “الأهلي” - 2.50 مليون يورو



7-فيستون ماييلي “بيراميدز” - 1.80 مليون يورو



8-محمد هاني “الأهلي” - 1.50 مليون يورو



9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”- 1.50 مليون يورو



10- خوان بيزيرا “الزمالك ”- 1.50 مليون يورو





أزمة الظهير الأيسر بـ الأهلي

تسود حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني للنادي الأهلي بسبب أزمة الظهير الأيسر قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس فى بطولة كأس السوبر المصري.



تمثلت الأزمة في كون الجهاز المعاون بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يري ضرورة الاعتماد على محمد شكري في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة سيراميكا كليوباترا نظراً لقدرته على دعم الجبهة الهجومية وتمتعه بجاهزية بدنية عالية تمنحه الأفضلية في هذا المركز.



فيما تمسك توروب بخياراته الدفاعية ويفضل استمرار أحمد نبيل «كوكا» في مركز الظهير الأيسر، معتبرًا أن وجوده يمنح الفريق توازنًا دفاعيًا أكبر يتناسب مع خطته في مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيرامكيا كليوباترا

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تشكيل متوقع أمام سيراميكا كليوباترا جاء على النحو التالي:



حراسة المرمي: محمد الشناوى.



خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.



خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي.



في الهجوم: نيتس جراديشار.





تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ علي ماهر اللقاء بتشكيل مكوّن من:



في حراسة المرمى : محمد بسام

في الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستن آرثر، أحمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، أيمن موكا، إسلام عيسى.

ويقود الهجوم كل من: فخري لاكاي، ومروان عثمان.



وكان سيراميكا قد واصل عروضه القوية في الدوري، بعدما قلب تأخره أمام بتروجت إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، حيث سجل صديق إيجولا هدفي الفريق في الوقت القاتل، ليصل رصيد سيراميكا إلى 26 نقطة متربعًا على صدارة الترتيب.





غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوبترا

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في مواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا المرتقبة اليوم الخميس جهود كل من إمام عاشور، رغم اقتراب اللاعب من التعافي، إلا أن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية تحتاج إلى فترة أطول.



كما يغيب حسين الشحات عن لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد تعرضه لمزق عضلي، بالإضافة إلى مهاجم الفريق محمد شريف، والمدافع المغربي أشرف داري.





غيابات سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة على ماهر خدمات كريم الدبيس الظهير الأيسر أمام النادي الأهلى في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المحلى.



ويغيب كريم الدبيس عن سيراميكا كليوباترا أمام فريق الأهلى بسبب تعرضه لإصابة مزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة ويحتاج أسبوعين على الأقل للعودة مجددا للمشاركة في المباريات.



كما يفقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر خدمات عبد الله مجدى الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة والتي تحتاج وقتا للعودة مجددا للتدريبات وبالتالي يغيب عن مباراتي كأس السوبر المحلى.