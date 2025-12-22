هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قطيفة باللون البنفسجي مفتوح من ناحية الركبة ، لتكشف عن جمالها ورشاقتها .

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة «Super Woman» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، في عمل يحمل رسالة تحفيزية واضحة تحتفي بقوة المرأة وقدرتها على اختيار الشجاعة طريقا في مختلف مراحل حياتها.

يأتي هذا الإصدار الجديد بتوقيع المخرج سليم الترك، الذي قدّم رؤية بصرية تقوم على إبراز صورة المرأة الواثقة والمستقلة، من خلال مشاهد لافتة بصريا وإطلالة جريئة تعكس مفهوم «المرأة الخارقة»، في انسجام مباشر مع مضمون الأغنية ورسالتها.



الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، فيما تولى سليمان دميان عمليات الميكس والماسترينغ، لتخرج في قالب موسيقي حديث يواكب توجهات البوب المعاصر، مع الحفاظ على هوية هيفاء وهبي الفنية.

ويعد فيديو كليب «Super Woman» امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها الجزء الأول من ألبوم «ميجا هيفا»، خصوصا بعد التفاعل الواسع الذي رافق صدور الأغنية، حيث واصلت تصدرها قوائم الأغنيات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، مؤكدة حضور هيفاء وهبي كأحد الأسماء القادرة على الجمع بين الصورة اللافتة والرسالة الفنية المعاصرة.