أخبار البلد

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم وغداً موجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 47 درجة في جنوب البلاد. 

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس هذا الأسبوع بسبب الموجة الحارة التي نعيشها، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة فترة الظهيرة. 

ويتساءل الجميع عن ذروة الموجة الحارة وموعد انكسار الموجة الحارة التي نعيشها خلال شهر أغسطس2025، فهل تستمر معنا الموجة حتى نهاية الشهر أم تنتهي خلال أيام؟ هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد - الوطن
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

  • يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء.
  • طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
  • طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس الأسبوع الحالي

كما أعلنت الهيئة عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية بدءًا من الأربعاء 13 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية خاصة في جنوب البلاد، ووفقًا لبيان الهيئة تصل درجة الحرارة لـ 49 مئوية الخميس في جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الرطوبة وتحذيرات الأرصاد
درجات الحرارة اليوم

 

موعد انتهاء الموجة الحارة

نوهت الأرصاد إلى أن الموجة شديدة الحرارة تستمر على أغلب الأنحاء من اليوم، الثلاثاء، إلى يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.

وأوضحت الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون بدءاً من السبوع المقبل، يوم السبت 16 من نفس الشهر وتنكسر الموجة شديدة الحرارة وتعود الأجواء إلى استقرارها وتنخفض درجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية. 

وتصل درجات الحرارة الأسبوع المقبل إلى 31 و32 درجة مئوية في السواحل الشمالية، و36 و37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، 43 و46 درجة مئوية في جنوب البلاد.

ذروة الموجة الحارة في مصر

وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة  الموجة الحارة التي نشهدها بدءاً من اليوم، الثلاثاء، وحتي يوم الخميس المقبل، في جميع المحافظاتـ لتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في بعض المحافظات. 

 ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

القاهرة تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس في المحافظات | «موجة حارة جديدة»
ذروة الموجة الحارة

متى تتحسن الأحوال الجوية ؟

ونوهت الأرصاد إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يبدأ من السبت القادم لتسجل القاهرة 37 درجة مئوية، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بحلول الأحد والاثنين بالأسبوع القادم.

سبب الموجة الحارة

وأوضح خبراء الطقس أن هناك امتدادا للمنخفض الهندي شديد العمق (ضغط جوي أقل من 995 ملليبار)، يجذب الكتل الهوائية الساخنة والرطبة من جنوب آسيا، ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في مصر ومعظم الدول العربية، ويؤدي كذلك إلى تشكل الرطوبة الحرة والندى على النباتات صباحًا، ما يُهيئ البيئة المثلى لأمراض الرطوبة.

