أخبار البلد

أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات

رشا عوني

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام الجارية والأسبوع الحالي، حيث تشهد حالة الطقس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الموجة.

الحرارة تصل إلى ٤٧ درجة

وحذرت الأرصاد الجوية ، من حالة الطقس على جميع المحافظات، حيث تشهد الموجة الشديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 47 درجة جنوب البلاد.
 

حالة الطقس اليوم 

ذروة الموجة الحارة


وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة  الموجة الحارة التي نشهدها يومى الأربعاء والخميس، في جميع المحافظات، ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.
 

تحذير من طقس غدا الثلاثاء

ووفق بيانات الأرصاد المصرية، تشهد البلاد ذروة الموجة الحارة اعتبارا من غد الثلاثاء المقبل ولمدة 72 ساعة، متأثرة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

متى تتحسن الاحوال الجوية ؟

ونوهت الأرصاد إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يبدأ من السبت القادم لتسجل القاهرة 37 درجة مئوية، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بحلول الأحد والاثنين بالأسبوع القادم.

سبب الموجة الحارة

واوضح خبراء الطقس ان هناك امتداد المنخفض الهندي شديد العمق (ضغط جوي أقل من 995 ملليبار)، يجذب الكتل الهوائية الساخنة والرطبة من جنوب آسيا، ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في مصر ومعظم الدول العربية، ويؤدي كذلك إلى تشكل الرطوبة الحرة والندى على النباتات صباحًا، مما يُهيئ البيئة المثلى لأمراض الرطوبة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 26 درجة
جنوب ووسط 44 للعظمى والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة
جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 29 درجة

