الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا موجة شديدة الحرارة بدأت منذ السبت الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، على أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس بدرجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية في الظل.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC"، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل ملحوظ على الثوابت الجوية المعروفة، مشيرًا إلى أن شهر يوليو، الذي كان يُعرف تقليديًا بكونه الأشد حرارة في فصل الصيف، لم يعد بالضرورة كذلك، حيث باتت درجات الحرارة المرتفعة تمتد إلى شهور أخرى مثل أغسطس.

وأضاف أن الظواهر الجوية لم تعد تسير وفق النمط المعتاد، إذ شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة سقوط أمطار في فصل الصيف، وهو أمر غير مألوف مناخيًا، موضحًا أن تلك الأمطار طالت مناطق متفرقة من البلاد، من بينها السواحل الشمالية، القاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصح شاهين المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، نظرًا لخطورة ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار يوم السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل نحو 36 درجة مئوية.