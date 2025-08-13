حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لرصد المخالفات

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم "الأربعاء"، حملات مرورية مكثفة على الطرق الرئيسية، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، كما تم رفع السيارات المتروكة بالشوارع وتتسبب في زحام مروري.

واستهدفت حملات الإدارة العامة لمرور القاهرة رفع أي أعطال أو آثار حوادث تعوق حركة السيارات بطرق العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور؛ لمنع ظهور أي كثافات مرورية.