رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

يبحث أصحاب المركبات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها برقم اللوحة المعدنية، عبر الهاتف المحمول ومن خلال بوابة الحكومة المصرية الرسمية، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتقليل التكدس داخل وحدات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور



أتاحت النيابة العامة رابطا مباشرا للاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكن للمواطنين معرفة المخالفات المسجلة على مركباتهم من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

2. الضغط على أيقونة “الاستعلامات”.

3. اختيار نوع الاستعلام سواء عن مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

4. تحديد خيار “الاستعلام برقم اللوحة”.

5. إدخال بيانات اللوحة المعدنية سواء كانت حروفا وأرقاما أو أرقاما فقط.

6. الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض التفاصيل الكاملة.

طرق سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت



بعد معرفة قيمة المخالفات، يمكن سدادها إلكترونيا من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمات “نيابة المرور”.

الضغط على “الدفع”.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة سواء إلكترونيا أو عند الاستلام.

الدفع باستخدام بطاقة فيزا عبر بوابة مرور مصر



يمكن السداد ببطاقة الائتمان باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مرور مصر.

2. اختيار “الاستعلام عن المخالفات”.

3. إدخال بيانات اللوحة المعدنية.

4. الضغط على “إجمالي المخالفات”.

5. اختيار الدفع باستخدام الفيزا وإدخال البيانات المطلوبة.

6. تأكيد العملية والحصول على إشعار إلكتروني.

مخالفات المرور

استلام شهادة المخالفات عبر خدمة فوري



توفر خدمة “فوري” إمكانية دفع المخالفات واستلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل خلال أربعة أيام عمل، من خلال:

1. الدخول إلى موقع أو تطبيق “فوري”.

2. إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة.

3. تسجيل بيانات اللوحة المعدنية.

4. إدخال رقم الهاتف المحمول لإتمام الطلب.

وتشمل هذه الخدمة جميع أنواع المركبات، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الرقمية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.