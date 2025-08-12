إغلاق وتشميع عيادة خاصة مخالفة بشمال الغردقة حفاظًا على صحة المواطنين

في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لتطبيق القانون وحماية صحة وسلامة المواطنين، وبتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت رئاسة حي شمال الغردقة قرار غلق وتشميع إحدى العيادات الخاصة المخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ رقم (685) لسنة 2025.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي تنفذها أجهزة المحافظة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، والتعامل الفوري مع أي منشآت تعمل دون ترخيص أو تفتقر لمعايير السلامة التي تضمن حماية صحة المواطنين.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار حملات المتابعة بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، مشددة على أن أي مخالفة تمس الأمن الصحي للمواطنين سيتم التصدي لها بكل حزم ودون تهاون.