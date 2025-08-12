ضبط كميات من الأسماك والدهون الفاسدة بالغردقة في حملات رقابية

شنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري ومديرية التموين بالبحر الأحمر، أمس الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025، حملة تفتيشية موسعة على أماكن بيع وعرض اللحوم والأسماك بمدينة الغردقة وضواحيها.

وضمّت اللجنة الدكتورة سارة عبد المنعم، طبيبة تفتيش ومجازر، وبمشاركة الأستاذ حسين وكيل مديرية التموين، حيث استهدفت الحملة المطاعم والسوبر ماركت للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 65 كجم من الأسماك الفاسدة، و11 كجم من الدهون والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعضها يعاني من فساد ظاهري، والبعض الآخر منتهي الصلاحية.

وقد تم تحرير محضرين بالمخالفات، وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر استمرار الحملات الرقابية المشددة على الأسواق، بما يضمن توفير غذاء آمن ويحافظ على صحة المواطنين.