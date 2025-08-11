متحف الغردقة يحتفل بـ ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

إحتفل متحف الغردقة بذكري افتتاح قناة السويس الجديدة ،عبر تنفيذ ورشة عمل فنية بالمتحف ثم جولة إرشادية للاطفال المشاركين لشرح مقنيات المتحف و لاقت الجولة والورشة علي استحسان جميع الأطفال المشاركين.

أوضحت إدارة متحف الغردقة ،أن الإحتفالية وذلك حرصا من المتحف علي التواصل والمشاركة المجتمعية ونشر الوعي الأثري والثقافي مع جميع فئات المجتمع.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.