أخبار البحر الأحمر: جولات رقابية للحوكمة على المنشآت الصحية.. متابعة للمراكز التكنولوجية.. اعتماد نتيجة الإعدادية.. وإنجاز طبي بمستشفى الغردقة العام

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات، سلسلة من الجولات والأنشطة الميدانية الهامة، شملت القطاع الصحي، الإداري، والتعليمي، إضافة إلى تسجيل إنجاز طبي جديد.

تحت توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبإشراف الدكتور محمد سمير مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، نفذت فرق المراجعة الداخلية والحوكمة جولات مكثفة على عدد من المنشآت الصحية، منها مستشفى الغردقة العام، مستشفى سفاجا المركزي، مستشفى غارب، ووحدات رعاية صحية بعدة مناطق، لمتابعة سير العمل وانتظام الكوادر الطبية، ومراجعة السجلات الطبية وملفات المرضى، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى، بما يساهم في تحسين أداء وكفاءة الخدمات الصحية.

وفي الشأن الإداري، استقبل اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لجنة وزارية متخصصة برئاسة الدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وتقييم معدلات الإنجاز في ملفات مهمة للمواطنين، منها التصالح في مخالفات البناء، التراخيص، والإيرادات، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديمها بشكل أسرع وأكثر شفافية.

تعليميًا، اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 90.4%، والإعدادية المهنية بنسبة 69.6%، مهنئًا الطلاب الناجحين ومؤكدًا دعم المحافظة للعملية التعليمية.

أما طبيًا، فقد سجل مستشفى الغردقة العام إنجازًا لافتًا بعد نجاح فريق طبي في إجراء جراحة عاجلة لاستخراج هاتف محمول صغير من معدة أحد المرضى الذي وصل في حالة إعياء شديد، حيث تمت العملية بنجاح وسط إشادة بالجهود الطبية المبذولة.