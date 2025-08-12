قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر: جولات رقابية للحوكمة على المنشآت الصحية.. متابعة للمراكز التكنولوجية.. اعتماد نتيجة الإعدادية.. وإنجاز طبي بمستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات، سلسلة من الجولات والأنشطة الميدانية الهامة، شملت القطاع الصحي، الإداري، والتعليمي، إضافة إلى تسجيل إنجاز طبي جديد.

تحت توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبإشراف الدكتور محمد سمير مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، نفذت فرق المراجعة الداخلية والحوكمة جولات مكثفة على عدد من المنشآت الصحية، منها مستشفى الغردقة العام، مستشفى سفاجا المركزي، مستشفى غارب، ووحدات رعاية صحية بعدة مناطق، لمتابعة سير العمل وانتظام الكوادر الطبية، ومراجعة السجلات الطبية وملفات المرضى، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى، بما يساهم في تحسين أداء وكفاءة الخدمات الصحية.

وفي الشأن الإداري، استقبل اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لجنة وزارية متخصصة برئاسة الدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وتقييم معدلات الإنجاز في ملفات مهمة للمواطنين، منها التصالح في مخالفات البناء، التراخيص، والإيرادات، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديمها بشكل أسرع وأكثر شفافية.

تعليميًا، اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 90.4%، والإعدادية المهنية بنسبة 69.6%، مهنئًا الطلاب الناجحين ومؤكدًا دعم المحافظة للعملية التعليمية.

أما طبيًا، فقد سجل مستشفى الغردقة العام إنجازًا لافتًا بعد نجاح فريق طبي في إجراء جراحة عاجلة لاستخراج هاتف محمول صغير من معدة أحد المرضى الذي وصل في حالة إعياء شديد، حيث تمت العملية بنجاح وسط إشادة بالجهود الطبية المبذولة.

البحر الأحمر أخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ماذا نفعل عندما نشعر بثقل في أداء العبادات؟.. على جمعة يجيب

الزوجين

الاهتمام يتطلب ولا ما يتطلبش؟ هاني تمام يحسم الأمر

شيخ الأزهر يستقبل مفتي بورندي

أبرز الأحداث الدينية اليوم.. نظير عياد يستقبل مفتي القدس ودعم جزائري لمواقف شيخ الأزهر تجاه فلسطين

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد