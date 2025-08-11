قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج هاتف محمول من بطن مريض بمستشفى الغردقة العام.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد مستشفى الغردقة العام نجاحًا طبيًا جديدًا، حيث تمكن فريق طبي متميز من إجراء جراحة عاجلة لاستخراج هاتف محمول صغير من معدة أحد المرضى، وذلك بعد استقباله في حالة إعياء شديد مصحوبًا بقيء مستمر وآلام حادة بالبطن.

تحت رعاية الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود جسم غريب يسد فتحة البواب بالمعدة.

شارك في إجراء العملية الجراحية كل من:

 الدكتور محمود إدريس، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، الذي لعب دورًا محوريًا بخبرته ومهارته.

الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر والمنضم حديثًا لمهام منصبه، والذي أثبت جاهزيته وكفاءته بمشاركته الفعالة ضمن فريق الجراحة العامة.

الدكتورة إسراء أسامة، أخصائية جراحة عامة.

الدكتور محمود ماهر، أخصائي التخدير.


كما ساهم الممرض محمد الكاشف من الهيئة التمريضية في إنجاح التدخل الجراحي.

وأشاد الدكتور كريم الشبرواي، مدير المستشفى، بالمجهود الكبير الذي بذله الفريق الطبي، فيما توجه الدكتور إسماعيل العربي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنقاذ المريض، مؤكدًا على جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة

البحر الأحمر الغردقة مريض مستشفى الغردقة العام محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

صورة أرشيفية

الخارجية الأردنية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال

صورة أرشيفية

زاد العزة .. انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات الـ12 إلى غزة

بالصور

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد