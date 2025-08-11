استخراج هاتف محمول من بطن مريض بمستشفى الغردقة العام.. صور

شهد مستشفى الغردقة العام نجاحًا طبيًا جديدًا، حيث تمكن فريق طبي متميز من إجراء جراحة عاجلة لاستخراج هاتف محمول صغير من معدة أحد المرضى، وذلك بعد استقباله في حالة إعياء شديد مصحوبًا بقيء مستمر وآلام حادة بالبطن.

تحت رعاية الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود جسم غريب يسد فتحة البواب بالمعدة.

شارك في إجراء العملية الجراحية كل من:

الدكتور محمود إدريس، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، الذي لعب دورًا محوريًا بخبرته ومهارته.

الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر والمنضم حديثًا لمهام منصبه، والذي أثبت جاهزيته وكفاءته بمشاركته الفعالة ضمن فريق الجراحة العامة.

الدكتورة إسراء أسامة، أخصائية جراحة عامة.

الدكتور محمود ماهر، أخصائي التخدير.



كما ساهم الممرض محمد الكاشف من الهيئة التمريضية في إنجاح التدخل الجراحي.

وأشاد الدكتور كريم الشبرواي، مدير المستشفى، بالمجهود الكبير الذي بذله الفريق الطبي، فيما توجه الدكتور إسماعيل العربي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنقاذ المريض، مؤكدًا على جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة