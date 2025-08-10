حي شمال الغردقة يواصل التصدي لمخالفات البناء وإزالة الأدوار المخالفة فورًا

في إطار التعليمات الصارمة التي وجّه بها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات بناء والتعامل معها بحزم، نفذ حي شمال الغردقة، اليوم، حملات إزالة فورية لعدد من التعديات البنائية المخالفة.

وأوضح اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، الذي شدّد على ضرورة المتابعة اليومية، ورصد المخالفات، وإزالتها فورًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالتين فوريّتين لأعمال بناء دور سادس (روف) مخالف بتقسيم الأحياء، حيث شملت الإزالة الأولى مبنى بعمارة رقم 128، مكوّن من طوب أحمر وسقف خرساني مسلح، غير مأهول بالسكان، فيما تمثلت الإزالة الثانية في روف مُخالف بعمارة رقم 80 بنفس المنطقة.

وأكد رئيس حي شمال أن هذه الحملات مستمرة بشكل ميداني يومي، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن أي محاولة لمخالفة اشتراطات البناء ستواجه بإجراءات حاسمة لإزالة التعديات وحماية المظهر العمراني للمدينة.