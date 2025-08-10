قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟
تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء
مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز
فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة غادة عادل

غادة عادل
غادة عادل
سعيد فراج

يسر مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجمة غادة عادل في  دورته الثالثة ، التي تُقام في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تتسلم غادة عادل درع التكريم  في حفل الافتتاح وسط  حضور نخبة من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية   .

وأعربت "غادة "عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل لها قيمة خاصة كونه يأتي من مهرجان يهتم بسينما الشباب ويقام في مدينة ساحرة مثل الغردقة، وقالت: أشعر بالفخر لأن أكون جزءًا من حدث يجمع بين الفن والإبداع في مكان يعكس جمال مصر وسحرها.

ومن جانبه قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان :  أن  تكريم غادة عادل يأتي   تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وأعمالها التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية،وساهمت في ظهور أجيال من المواهب الشابة على مستوى الكتابة والتمثيل والتصوير والإخراج مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية وعبود على الحدود و٥٥ إسعاف ثم كانت مرحلة التطور في مشوارها بفيلم في شقة مصر الجديدة الذي نالت عن دورها فيه عدد من الجوائز المحلية والدولية .

 لافتا إلي أنها استطاعت على مدار سنوات أن تحجز لنفسها مكانة مميزة  بموهبتها وأدائها المتنوع.

وذكر   الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان   إن تكريم غادة عادل يأتي  تتويجًا لموهبتها الكبيرة وإسهاماتها السينمائية ، مؤكدًا على حرص  المهرجان  أن يكون منصة لتكريم النجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي.  خاصة في مجال سينما الشباب

مشيرا  إلى أن غادة عادل واحدة من النجمات اللاتي قدمن مسيرة فنية حافلة بالنجاحات، وتمكنت بموهبتها وحضورها المميز من أن تكون أبرز النجمات  علي شاشة السينما المصرية في السنوات الأخيرة .

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب غادة عادل النجمة غادة عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

مكتبة دمنهور العامة

اليوم.. انطلاق برنامج زيارات مكتبة دمنهور المتنقلة بمراكز البحيرة

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: أوعى تفتكر إن الطيب ده غبي

غادة عادل

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة غادة عادل

بالصور

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون
علياء قمرون
علياء قمرون

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد