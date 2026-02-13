قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحليل المخدرات تحت قبة البرلمان.. مواجهة مرتقبة لمراجعة شروط فصل الموظفين في قانون 73

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مواجهة برلمانية بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، بحضور ممثلي 12 وزارة وجهة معنية بتنفيذ أحكامه.

تأتي المناقشات على خلفية طلب إحاطة عاجل تقدمت به النائبة نشوى الشريف، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين قالوا إنهم تضرروا من آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الممارسة العملية كشفت عن ثغرات وتبعات لا يمكن تجاهلها.

وأكدت النائبة أن دورها الرقابي لا يقتصر على تقديم طلبات الإحاطة، وإنما يمتد إلى المتابعة والمحاسبة والتصويب، قائلة: “لن أقبل أن يبقى أي نص تشريعي بعيدًا عن تقييم تطبيقه، إذا ثبت أنه أفرز آثارًا سلبية أو خلق حالة من عدم التوازن. التشريع وُضع لخدمة الناس وتحقيق العدالة، لا لإحداث فجوات”.

وأوضحت الشريف أن التطبيق الحالي للقانون أسفر عن إنهاء خدمة آلاف العاملين، من بينهم حالات لم يثبت تعاطيها أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية نتيجة تناول أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة، معتبرة أن غياب الدقة في التنفيذ أضر بحقوق العاملين القانونية والاجتماعية، وتسبب في معاناة آلاف الأسر.

وأشارت إلى أن من أبرز أوجه القصور التي رُصدت، تجاهل بعض الجهات لحالات العلاج المثبتة رسميًا بتقارير طبية، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار نتيجة التحليل التوكيدي، بما يخالف الضمانات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

وأضافت أن بعض الجهات لم تُخطر العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة من إخطاره بالنتيجة، ما يؤدي عمليًا إلى ضياع هذا الحق القانوني، ويحول الإجراء من وسيلة للردع وحماية المرفق العام إلى أداة للعقاب، على حد وصفها.

وينص القانون رقم 73 لسنة 2021 على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون. كما يقضي بإنهاء خدمة العامل حال تأكد إيجابية العينة، مع تحديد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القوانين المنظمة لعلاقته بجهة عمله.

ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالقانون، فيما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية على التزام الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي – بحسب الأحوال – بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة، على أن يُستبعد المرشح من التعيين حال ثبوت الإيجابية إذا لم يكن يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اللجنة نقاشًا موسعًا حول مدى التزام الجهات التنفيذية بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها، وآليات مراجعة النتائج المعملية، وضمان حق التظلم، في ظل مطالب بإعادة تقييم بعض مواد القانون أو تعديل لائحته التنفيذية بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون حقوق العاملين.

النواب البرلمان فصل الموظفين مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صندوق التنمية

أصل حكاية صندوق التنمية الثقافية في مصر

ATM

حيلة جديدة لسرقة الأموال من الـATM بدون بطاقة مصرفية.. ما القصة؟

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد