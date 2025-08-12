تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية العامة

يبحث الحاصلون على شهادة الثانوية العامة، عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للكليات والمعاهد الشاغرة أمامهم، وذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية

وأعلنت الوزارة عن فتح باب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، موضحة الأماكن الشاغرة للشعب العلمية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال رغباتهم.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2025

من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة نهاية الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب المقرر إجراؤها خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2025



تشمل القائمة عددا كبيرا من الكليات النظرية والعملية، إلى جانب المعاهد العليا والمتوسطة بمختلف المحافظات، لتناسب احتياجات وتوجهات الطلاب.

تضمنت الكليات النظرية المتاحة كليات الحقوق بنظام الانتساب الموجه في عدة جامعات، وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى كليات دار العلوم، وكليات التربية بفروعها المتعددة مثل التعليم الابتدائي، التربية النوعية، التربية الرياضية، وتربية الطفولة المبكرة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية

كما تضمنت القائمة كليات الزراعة في جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والمنوفية والوادي الجديد، وكليات الاقتصاد المنزلي، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، وكليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعات التكنولوجية في أسيوط، سمنود، برج العرب، و6 أكتوبر، إلى جانب تخصصات السياحة والفنادق في الغردقة، الإسكندرية، الأقصر، ومطروح.

وفي قطاع المعاهد، تتوفر أماكن شاغرة بعدد من المعاهد العليا للدراسات النوعية، والحاسب الآلي، ونظم المعلومات الإدارية، والمعاهد التجارية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، ومعاهد السياحة والفنادق، بالإضافة إلى معاهد الهندسة والتكنولوجيا، ومعاهد الفنون التطبيقية، ومعاهد الإعلام، ومعاهد التمريض والعلوم الصحية التطبيقية في بدر وبني سويف وسوهاج والمنيا.

كما تضم القائمة معاهد متخصصة في مجالات الترميم والآثار، وإدارة الأعمال، والتسويق والتجارة الإلكترونية، وكليات ومعاهد الزراعة والموارد الطبيعية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق



الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس.

كتابة الرقم التأكيدي في الخانة المخصصة.

مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

في حالة وجود خطأ بالبيانات، التواصل فورا مع مكتب التنسيق أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

الاطلاع على المجموع الكلي شاملا الحافز الرياضي إن وجد.

الانتقال لشاشة تسجيل الرغبات المكونة من 75 خانة، وإدخال الرغبات بالترتيب المطلوب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

كان مكتب التنسيق أنهى أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 حتى 10 أغسطس 2025، حيث أتيحت إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيا، ضمن خطة الوزارة لتيسير إجراءات القبول وضمان الدقة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.