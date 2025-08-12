تربية نوعية وخدمة اجتماعية وآداب.. الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 ستكون متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني

www.tansik.digital.gov.eg

وجاءت الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية نظام حديث كالتالي

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث):

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الفني التجارى ببور سعيد

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى ببنها

العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بقنا

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بسوهاج

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

نظم معلومات ادارية قطاميه

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الفني لترميم الآثار بالاقصر

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

الفني للفنادق بور سعيد

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

الفراعنة العالي إدارة أعمال

دار العلوم انتساب موجه أسوان

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

معهد المنيا العالى للغات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

الفني التجارى بالزقازيق

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

أقتصاد منزلى العريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

دار العلوم انتساب موجه المنيا

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

الفني التجارى بالاسكندريه

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية نوعية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

ش.مطاعم فني سياحة قنا

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

الفني التجارى بالمنصوره

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

المعهد العالى للغات بأسوان

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

تربية فنية المنيا

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

الفني التجارى بطنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي للغات 6 اكتوبر

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

تربية نوعية مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

حقوق انتساب موجه طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

دار العلوم أسوان

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

الفني التجارى بالمطريه

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية نوعية أسوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

خدمة اجتماعية الفيوم

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

تربية نوعية بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

حقوق انتساب موجه الزقازيق

سياحة وفنادق مطروح

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

سياحة وفنادق المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

سياحة وفنادق مدينة السادات

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

تربية طفولة مبكرة مطروح

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

سياحة وفنادق الغردقة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

تربية نوعية المنوفية بأشمون

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق الفيوم

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

أقتصاد منزلى حلوان

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

حقوق الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

دار العلوم المنيا

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

سياحه وفنادق الاقصر

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية طفولة مبكرة المنيا

حقوق طنطا

تربية (طفولة) أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية نوعية طنطا

حقوق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الفيوم

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

حقوق المنصورة

تربية نوعية المنصورة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

حقوق الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

آداب جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

آداب سوهاج

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية (طفولة) العريش

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

تربية نوعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

سياحة وفنادق بني سويف

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى بشبرا

دراسات نوعيه العريش

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

الفني للفنادق المطريه

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار