الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

محمد غالي

يبحث المواطنون باهتمام عن اخر موعد للتقديم وحجز الوحدات السكنية الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا منذ انطلاق الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7 في منتصف يوليو الماضي.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أتاح كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد إلكترونيا، حيث يمكن للراغبين في الحجز تحميلها من خلال الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg أو عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، بعد إنشاء حساب شخصي وسداد المصروفات المطلوبة ورفع المستندات إلكترونيا.

ووفقا للجدول الزمني المعلن، يستمر التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز حتى يوم 28 أغسطس 2025، مع إتاحة التقديم لكل من تنطبق عليهم الشروط، وخاصة العملاء السابق تقدمهم في إعلان سكن لكل المصريين 5 ولم يحصلوا على وحدة، بشرط عدم الاستفادة السابقة أو امتلاك مسكن، وألا يكونوا قد تجاوزوا شرطي الدخل والسن المحددين.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 7

ويضم الطرح الجديد نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا، من بينها 54.8 ألف وحدة بنظام الإسكان الأخضر، مع أولوية الحجز للعملاء الذين سبق تقدمهم على الإعلان الخامس.

وتتوزع الوحدات على عدة مدن جديدة، منها 34128 وحدة تحت الإنشاء بمدن أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، إضافة إلى 690 وحدة جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

كما يشمل الطرح 54792 وحدة إسكان أخضر تحت الإنشاء بمدن أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة، ويتم تسليم هذه الوحدات خلال 36 شهرا من التعاقد.

ويتم سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، على أن يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، بفائدة 8% سنويا لمنخفضي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، وفقا لمبادرة البنك المركزي.

اتاحه كراسه الشروط الكترونياً 

وأكد الصندوق أن إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا يهدف إلى الحد من التكدس أمام مكاتب البريد، وضمان سهولة حصول المواطنين على جميع المعلومات والإجراءات اللازمة قبل التقديم، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد المقدمات واستكمال المستندات لتفادي استبعاد الطلبات.

