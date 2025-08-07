آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان 2025

يبحث المواطنون عن طرق سداد مقدم جدية الحجز في حجز شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة ب سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ونستعرض لكم التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد و آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز و حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.



رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 pdf

ويمكن للراغبين في حجز شقق الاسكان الاجتماعي في سكن لكل المصريين 7، الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg أو من خلال منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

طريقة سداد مقدم جدية الحجز

وزير الإسكان أعلن أنه يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز الخاصة بالطرح الثاني لمبادرة سكن لكل المصريين 7 ، عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات، أو من خلال منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg.

آخر موعد التقديم وسداد الحجز في سكن لكل المصريين 7:

ومن المقرر أن يستمر التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز حتى 28 أغسطس 2025.

أسعار مقدمات حجز الإسكان الاجتماعى

تختلف أسعار الوحدات بالنسبة لعام 2025 وفقًا لنوع الوحدة وحالتها، حيث تشمل الخيارات المتاحة:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز قدره 25,000 جنيه.

وحدات تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم 50,000 جنيه.

وتُطرح الوحدات السكنية الجديدة بنظام التمويل العقاري، وفقًا للمبادرة الرئاسية. يتم تحديد الفائدة السنوية بناءً على فئة الدخل، حيث تصل الفائدة إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. كما تمتد فترة سداد الاقتراض حتى 20 عامًا.

ويقوم المواطن بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، وسداد المصروفات إلكترونيًا، وتحميل كراسة الشروط، ثم رفع كل المستندات المطلوبة.



أماكن سداد مقدم جدية الحجز:

ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال ما يلي:

- مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم

- 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

- كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد



ويشمل الطرح الجديد (سكن لكل المصريين 7) نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان «سكن لكل المصريين 5».



