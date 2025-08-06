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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

152 ألف متقدم لحجز شقة بالإسكان.. طرق سداد مقدم جدية الحجز

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل
شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل
رشا عوني

منذ ساعات، بدأ المواطنون المتقدمون لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي منخفضي الدخل، للتقدم لسداد مقدم جدية الحجز في الطرح الثاني من مباردة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

بدء سداد مقدم جدية الحجز 

وبدأ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بداية سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي تتضمن الوحدات السكنية المطروحة.

أسعار مقدمات حجز الإسكان الاجتماعى 

تختلف أسعار الوحدات بالنسبة لعام 2025 وفقًا لنوع الوحدة وحالتها، حيث تشمل الخيارات المتاحة:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز قدره 25,000 جنيه.

وحدات تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم 50,000 جنيه.

وتُطرح الوحدات السكنية الجديدة بنظام التمويل العقاري، وفقًا للمبادرة الرئاسية. يتم تحديد الفائدة السنوية بناءً على فئة الدخل، حيث تصل الفائدة إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. كما تمتد فترة سداد الاقتراض حتى 20 عامًا.

صندوق التمويل العقارى يعلن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة 2025 - إيجي إن
حجز شقق الاسكان الاجتماعي

سداد مقدم الحجز لذوي الهمم

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن أمس، الاثنين 4 أغسطس 2025، نهاية الفترة المخصصة فقط للمواطنين ذوي الهمم لسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية، مع التأكيد على قدرتهم على سداد هذه المبالغ في الفترة الخاصة بكافة المواطنين، وذلك حتى نهايتها.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
شقق الاسكان الاجتماعي

طريقة سداد مقدم جدية الحجز

وزير الإسكان أعلن أنه يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز الخاصة بالطرح الثاني لمبادرة سكن لكل المصريين 7 ، عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات، أو من خلال منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg.

152 ألف مواطن قاموا بتحميل كراسات الشروط

كما أعلنت قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح شهد إقبالًا واسعًا، حيث قام أكثر من 152,000 مواطن بتحميل كراسات الشروط عبر منصة مصر الرقمية حتى الآن.

وأضافت أن منصة مصر الرقمية تقدم وصفًا دقيقًا لكل كراسة، مما يُسهل على المواطن اختيار الأنسب لاحتياجاته وموقعه السكني.

بيتك أبسط مما تتخيل..حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر “سكن كل المصريين 7” راحة تامة - العراق نيوز
حجز شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

وأوضحت مي عبد الحميد أن هناك 3 أنواع من كراسات الشروط الخاصة بالطرح الثاني بمبادرة سكن لكل المصريين 7 والمتاحة على منصة مصر الرقيمة  وهي كالأتي : 

محافظات تحت الإنشاء

1- الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين (7)-محافظات تحت الإنشاء- عام"، هي كراسة مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم منخفضي الدخل، بالمحافظات (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) بالمراكز أو المدن الواقعة بكل من محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.

وحدات جاهزة للتسليم بالمحافظات

2- الكراسة الثانية بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين (7)- المحافظات وعملاء سابقين "، فهي كراسة مخصصة لكافة المواطنين، ومتاح التقديم من خلالها على وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، ويقتصر التقديم في محافظة دمياط بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا بمدينة شطا (الإعلان الثامن) وعزبة البرج (إعلان سكن لكل المصريين 3)، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يقتصر التقديم على المتقدمين سابقًا بذات المدينة (بالإعلان العاشر) فقط، علماً بأن الوحدات السكنية بمحافظتى دمياط والبحر الأحمر هى وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

كراسة للعملاء السابقين

3-الكراسة الثالثة والخاصة بـ"سكن لكل المصريين (7)- مدن جديدة ومحافظات"، فهي كراسة شروط يقتصر التقديم فيها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5"ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

رقم ساخن للاستفسار

في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

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