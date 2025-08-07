لا تفوّت الفرصة.. الموعد النهائي لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» يقترب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل جديدة حول موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي تستهدف تقديم وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تزايدت تساؤلات المواطنين حول آخر موعد للحجز، إضافة إلى استفسارات أخرى مثل كيفية الحصول على كراسة الشروط ورابط التقديم، فضلاً عن آليات السداد.

تسلط هذه المبادرة الضوء على دور الحكومة في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تمثل فرصة كبيرة للمواطنين الذين يبحثون عن سكن ملائم.

كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7"

بدأت وزارة الإسكان بتوفير كراسة شروط الطرح الثاني لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" في 15 يوليو 2024، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يشمل الطرح الجديد نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة ضمن مشروع "الإسكان الأخضر".

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأولوية للعملاء الذين تقدموا في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، مما يعزز فرص المستفيدين من الحصول على الوحدات السكنية المناسبة لهم.

آخر موعد للتقديم وسداد الحجز

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن آخر موعد لتقديم طلبات الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز سيكون في 28 أغسطس 2025.

وتُعتبر هذه الفرصة الأخيرة للمتقدمين لضمان الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، حيث سيكون بإمكانهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق أو منصة مصر الرقمية.

أماكن سداد مقدم جدية الحجز

تم تحديد أماكن سداد مقدم جدية الحجز من خلال عدة طرق ميسرة للمواطنين، وهي:

مكاتب البريد المميكن:

25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم.

50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

نظام التمويل العقاري:

يمكن التعاقد على حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

رابط تحميل كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7"

يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن "سكن لكل المصريين 7" تحميل كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية.

يُنصح المواطنون بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم سداد المصروفات إلكترونيًا، وتحميل كراسة الشروط، بالإضافة إلى رفع المستندات المطلوبة.

رابط تحميل كراسة الشروط: منصة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي للصندوق

الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7"

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الثاني من المبادرة يضم وحدات سكنية تتمثل في:

34128 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدن مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة.

تحت الإنشاء في مدن مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة. 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في مدينة أخميم الجديدة.

في مدينة أخميم الجديدة. 54792 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر، وتشمل مدن أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن التقديم لهذه الوحدات سيكون متاحًا في الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وتمثل مبادرة "سكن لكل المصريين 7" فرصة كبيرة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية متميزة وبأسعار مناسبة، من خلال نظام سداد مرن وتسهيلات كبيرة.

وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه المواطنين في ظل الإقبال الكبير على هذه الوحدات، فإن النظام الإلكتروني الذي تم توفيره من خلال منصة مصر الرقمية يساهم في تسهيل إجراءات الحجز ويمنع الازدحام في مكاتب البريد.

وبذلك تواصل الدولة التزامها بتوفير سكن آمن ومناسب للفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس التزامها بتطوير قطاع الإسكان ودعم العدالة الاجتماعية.